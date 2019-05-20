В Орше из-за пожара в общежитии эвакуировали 32 человека

20 мая, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше из-за пожара в общежитии, которое принадлежит КУП "Оршакомхоз", эвакуировали 32 человека, в том числе 8 детей, сообщили корреспонденту БЕЛТА в областном управлении МЧС.

Информация о возгорании по ул.Якубовского поступила сегодня в 11.43. Спасатели обнаружили сильное задымление на шестом этаже здания. В одной из комнат произошло возгорание, хозяйку спасатели вывели на улицу при помощи специальной маски. Всего работники МЧС эвакуировали 32 человека.

Проводится проверка. Предварительная причина пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-