В Орше легковушка при движении задним ходом сбила пенсионерку

27 марта, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Водитель легковушки в Орше при движении задним ходом наехал на 69-летнюю пенсионерку, сообщил БЕЛТА начальник отделения агитации и пропаганды УГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.
Авария произошла 27 марта около 11.00 по ул.Семенова. Водитель авто при движении задним ходом не убедился в безопасности своего маневра и наехал на 69-летнюю жительницу Орши. В момент столкновения женщина была позади автомобиля. В результате ДТП пенсионерку с телесными повреждениями госпитализировали в отделение травматологии больницы.
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