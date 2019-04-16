В Орше милиция ищет живодеров, воткнувших двум собакам палки в глаза

16 апреля, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. Правоохранители проводят проверку по факту причинения увечий бездомным собакам в Орше, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Заявление о привлечении к ответственности лиц, проявивших жестокость и нанесших травмы двум бездомным собакам, поступило в Оршанское РУВД от местного жителя. Животные обитали во дворе многоэтажки по проспекту Текстильщиков. Со слов обратившегося, собак подкармливали и проблем они никому не доставляли, а недавно кто-то изуродовал собак - каждой в глаз вставили палку.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего, проводится опрос жителей и поиск возможных очевидцев инцидента. Если есть какие-нибудь сведения по этому факту, милиция просит сообщить по телефонам 8(0216)51-83-77 или 102.-0-