В Орше мошенник за деньги обещал призывникам отсрочку

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше задержан мужчина, который брал у призывников взятки якобы за решение вопроса об отсрочке. Такую информацию разместила в своем Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Сотрудники по борьбе с оргпреступностью и коррупцией МВД задержали так называемого смотрящего за Оршей. Судимый за кражу, угон и хулиганство 36-летний житель райцентра теперь подозревается в подстрекательстве к даче взятке и мошенничестве.

По информации 7-го управления (по Витебской области) ГУБОПиК МВД, к мужчине обратился родственник одного из призывников. Он просил решить вопрос об отсрочке от военной службы. "Смотрящий" согласился помочь и назвал стоимость услуги: якобы за $500 должностные лица комиссариата могут выдать парню военный билет. Молодой человек передал деньги, а затем рассказал еще одному призывнику о возможности избежать призыва. Тот также "купил" отсрочку", - рассказали в МВД.

Позже парней призвали служить. Они поняли, что их обманули, и обратились в правоохранительные органы. Выяснилось, что деньги "смотрящий за городом" присвоил и потратил.

"В итоге оперативники поймали оршанца с поличным после получения очередной взятки за "решение" аналогичного вопроса. Действиям горожанина следователи дали правовую оценку и возбудили уголовные дела за подстрекательство к даче взятки и мошенничество. Мужчину арестовали", - проинформировали в МВД.

Сейчас правоохранители ищут других людей, которые могли стать жертвой обмана. Граждан, которым известно о противоправной деятельности подследственного, просят сообщить об этом по телефонам 8 (029) 859-05-96, 8 (0212) 66-50-44. Конфиденциальность гарантируется.

Также в МВД напомнили, что давший взятку освобождается от уголовной ответственности, если в отношении него имело место вымогательство взятки либо если человек после дачи взятки добровольно заявил о содеянном.-0-