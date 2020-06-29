В Орше на двух пляжах запретили купаться

29 июня, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. На двух пляжах в Орше запретили купаться: в воде нашли кишечную палочку, сообщили БЕЛТА в Оршанском зональном центре гигиены и эпидемиологии.

Во время лабораторных исследований проб воды в черте пляжей на реке Днепр по улицам Владимира Короткевича и Георгия Семенова специалисты нашли кишечную палочку. В этих местах отдыха временно приостановлены купание и занятия водными видами спорта, размещены таблички с соответствующей информацией. "Оршанский зональный центр еженедельно проводит лабораторный контроль качества воды в зоне пляжей. О качестве воды и возможности купания будет сообщено дополнительно после исследований", - добавили специалисты.

Кишечная палочка - бактерия, устойчивая во внешней среде, месяцами сохраняется в почве, воде, фекалиях, хорошо переносит высушивание. Заражение возможно при нырянии, случайном заглатывании воды, использовании воды для питья и мытья овощей и фруктов, при несоблюдении правил личной гигиены на пляже. Особенно опасна бактерия для маленьких детей: вода может попасть в уши и мочеполовые пути, вызывая воспаление. Через 5-8 суток после попадания микроорганизмов в тело человека могут появиться такие симптомы, как повышенная температура, рвота, частый жидкий стул с примесью крови или слизи, боли в области живота, тошнота, головная боль. Нередко у годовалых малышей перечисленные симптомы приводят к обезвоживанию, что крайне опасно.-0-