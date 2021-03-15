В Орше оперативники задержали двух наркосбытчиков

15 марта, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Оршанского райисполкома задержали двух наркосбытчиков, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

Сотрудники отделения по наркоконтролю и противодействию торговле людьми УВД Оршанского райисполкома в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установили, что 13 марта 24-летний житель райцентра отправился в Могилев за партией наркотиков. Их он должен был реализовать на территории Орши.

Когда молодой человек вернулся с партией наркотических веществ обратно, он был задержан оперативниками. В ходе личного обыска у него обнаружили 20 свертков психотропа альфа-PVP. Общая масса особо опасного вещества составила 5 г.

Оперативники установили, что мужчина занимается сбытом наркотиков с января нынешнего года. Также выяснилось, что в этом ему помогает 19-летняя сожительница. Молодые люди задержаны. В отношении них возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.328 УК (незаконный оборот наркотических средств, психотропных средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов). Парочке наркодельцов из Орши грозит немалый срок - до 13 лет лишения свободы.-0-