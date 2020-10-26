В Орше пара украла пакет с деньгами, который девушка забыла в банке

26 октября, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Жительница Орши 15 сентября оставила в обменном пункте банка на улице Ленина пакет с $500 и 35 тыс. российских рублей, сообщили БЕЛТА в УВД Витебского облисполкома.

"На забывчивости девушки решила заработать пара, которая, увидев пакет с деньгами, забрала его себе. Обменяв свою наличность и прихватив чужую, мужчина и женщина скрылись", - отметили в милиции.

Всех, кому что-либо известно о происшествии, правоохранители просят сообщить в Оршанский РУВД. Также можно позвонить по телефонам: 8 (029) 216-57- 55, 8 (033) 320-51-42, 8 (029) 518-27-30.-0-