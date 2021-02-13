13 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше поезд сбил рабочих, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный Telegram-канал Следственного комитета Беларуси.

По данным следствия, сегодня днем на станции Орша Западная рабочие убирали снег с железнодорожного полотна. В это время по данному пути шел дизель-поезд Орша - Кричев. Машинист подавал звуковые сигналы мужчинам и применил экстренное торможение, однако наезда избежать не удалось.

В результате 39-летний мужчина от полученных травм погиб на месте, 34-летний рабочий госпитализирован.

Следственно-оперативная группа провела осмотр места происшествия. Изымается необходимая документация, опрашиваются очевидцы. Назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится проверка.-0-