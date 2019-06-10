В Орше погиб рабочий

10 июня, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше смертельно травмирован рабочий, сообщила корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УСК по Витебской области Оксана Лазько.

Трагедия произошла сегодня на одном из предприятий города. Смертельные травмы 35-летний мужчина получил при выполнении работ.

На месте происшествия работают следователи. К настоящему времени осмотрено место происшествия, изъяты записи камер видеонаблюдения, отражающие обстоятельства травмирования, а также некоторая документация предприятия. Опрашиваются рабочие. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.-0-