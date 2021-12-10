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10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше при пожаре дома погиб мужчина, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре дома по ул. 1 Мая поступило 9 декабря в 21.56 от дежурного РОВД. "Когда к месту вызова прибыли подразделения МЧС, наблюдалось горение внутри деревянного дома. В ходе тушения пожара в комнате на кровати обнаружен обгоревший труп мужчины, личность которого устанавливается", - говорится в сообщении.
Пожар ликвидирован, в доме огнем повреждены кровля, потолочное перекрытие, имущество, стены. Рассматриваемая версия причины произошедшего - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-