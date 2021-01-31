В Орше при пожаре в частном доме погиб мужчина, его жена с ожогами госпитализирована

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31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше при пожаре в частном доме погиб мужчина, его жена пострадала, сообщили БЕЛТА в МЧС Беларуси.
Оршанские спасатели вечером 30 января прибыли на сообщение о пожаре в доме по 1-му пер.Октябрьскому. Дом некогда принадлежал умершей еще в 1970 году женщине, затем там жили ее внук и его супруга, оба неработающие.
Спасатели обнаружили в доме тело погибшего 53-летнего мужчины, его 43-летняя жена получила ожоги правой голени и была госпитализирована.
Огонь уничтожил кровлю и потолочное перекрытие, повредил стены, имущество. Причины пожара и гибели устанавливаются.-0-