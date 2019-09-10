В Орше при пожаре жилого дома погиб мужчина

10 сентября, Витебск /Андрей Щербицкий - БЕЛТА/. В Орше на пожаре погиб мужчина, его мать смогла покинуть горящий дом самостоятельно, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.
Сообщение о пожаре дома поступило спасателям 9 сентября в 12.09. Дом был охвачен огнем, произошло частичное обрушение кровли и потолочного перекрытия.
В нем проживала 84-летняя женщина и ее 58-летний сын, на момент возникновения пожара оба находились в доме. Пенсионерка смогла покинуть его самостоятельно до прибытия подразделений МЧС, она не пострадала. Помочь сыну женщина не смогла. Во время тушения работники МЧС под слоем обрушившихся конструкций обнаружили труп сына хозяйки.
В результате пожара в доме уничтожены кровля, потолочное перекрытие, имущество и повреждены стены.
Причина пожара устанавливается, рассматривается версия - неосторожность при курении.-0-