В Орше при столкновении машин пострадали пассажиры

20 сентября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. В ДТП в Орше столкнулись две иномарки, сообщили корреспонденту БЕЛТА в УГАИ Витебского облисполкома.

Авария произошла 19 сентября, около 17.00, на пересечении улиц Сергея Грицевца и Константина Заслонова. Находившийся за рулем автомобиля Citroen 63-летний водитель столкнулся с Renault, которым управлял 52-летний мужчина.

Пассажир Citroen 1958 года рождения и пассажир Renault 1980 года рождения с травмами были доставлены в больницу.

Проводится проверка.-0-