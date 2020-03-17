В Орше работник подрядной организации за кражу мобильников приговорен к 5 годам колонии

17 марта, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше вынесли приговор работнику подрядной организации, похитившему из магазина бытовой техники партию мобильных телефонов, сообщил корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела по надзору за соответствием закону судебных решений по уголовным делам прокуратуры Витебской области Дмитрий Орехва.

За кражу гаджетов общей стоимостью свыше Br37 тыс. мужчина 1988 года рождения по ч.4 ст.205 УК приговорен к пяти годам лишения свободы в исправительной колонии в условиях усиленного режима и штрафу в размере 100 базовых величин (сейчас БВ составляет Br27). Приговор вступил в законную силу.

Кража была совершена в торговом центре "Орша-Сити", где готовился к открытию магазин бытовой техники. Руководство торгового объекта для монтажа дополнительной системы видеонаблюдения пригласило одну из минских фирм. Во время установки оборудования работник подрядной организации, занимавшийся монтажом системы видеонаблюдения, воспользовался отсутствием представителей магазина. Он отключил установленное им же оборудование и забрал коробку с новыми мобильными телефонами. Пропажа была установлена только через несколько дней, но это не помешало оперативникам быстро вычислить преступника.-0-