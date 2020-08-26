В Орше разборки в любовном треугольнике закончились жестокой дракой

26 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше разборки среди участников любовного треугольника закончились дракой и госпитализацией одного из мужчин, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

"Кадры жестокого избиения появились на днях в интернете. На видео попал момент, когда мужчина нанес несколько ударов оппоненту, а после уже избивал поверженного соперника", - отметил Виталий Сапроненко.

Как выяснили правоохранители, события, повлекшие конфликт, произошли около месяца назад. Тогда жительница Орши ушла от супруга к другому мужчине, не расторгнув официальные отношения. Однажды новый возлюбленный избил оршанку и она обратилась за помощью к мужу. В результате разборок новый бойфренд был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, а в отношении мужа ведется проверка.

Аналогичный случай, который закончился трагедией, произошел в Новополоцке. Поздно вечером 24 августа в местную больницу с многочисленными травмами был доставлен 54-летний неработающий местный житель, который вскоре скончался в реанимации. Травмы на почве ревности ему нанес 50-летний новополочанин, он застал мужчину со своей женой по возвращении из командировки. Теперь в отношении новополочанина возбуждено уголовное дело, он задержан.-0-