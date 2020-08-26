В Орше разборки в любовном треугольнике закончились жестокой дракой

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 26 августа 2020
Минск Облачно с прояснениями +20°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:27 Выставка ко Дню знаний откроется 27 августа в Национальной библиотеке Культура
16:11 Вертолет совершил аварийную посадку в Сочи В мире
16:09 Видео. Подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Бресте Происшествия
16:04 Партию белорусских пиломатериалов на $1,6 млн продали в Китай Экономика
16:02 Учитель не должен быть средством политической борьбы - депутат Общество
16:01 Макей: Беларусь готова к диалогу по ситуации в стране без вмешательства во внутренние дела Политика
15:57 Многофункциональный спорткомплекс с аэродинамической трубой планируется создать в Витебском районе Регионы
15:41 Петришенко: День белорусской письменности обращает нас к истокам родного языка и культуры Общество
15:18 Пинское "Полесье" изготовило 60 тыс. школьных комплектов к новому учебному году Регионы
15:17 Карантин в Украине продлили до 31 октября В мире
15:01 Въезд в Украину для иностранцев закроют до 28 сентября В мире
15:00 В Беларуси выздоровели и выписаны 69 378 пациентов с COVID-19 Общество
14:54 Болгария продлила режим ЧС из-за коронавируса до 30 сентября В мире
14:54 Власти Берлина запретили демонстрацию против COVID-ограничений В мире
14:50 В Гомеле вычислили грабителя по приметам его собаки Происшествия
14:50 Кличковская: школа - место получения знаний, а не политических выступлений Регионы
14:46 В Орше разборки в любовном треугольнике закончились жестокой дракой Происшествия
14:24 Россия поставит Казахстану более 2 млн доз вакцины "Спутник V" В мире
14:20 Воспитанники детских домов семейного типа в Гомеле получили портфели от БСЖ к 1 сентября Регионы
14:10 Двух жителей Верхнедвинского района будут судить за незаконную добычу рыбы на Br72 тыс. Происшествия
13:54 Видео. Не превращайте площадь Независимости в "Майдан Незалежності" Общество
13:47 Казахстан с 31 августа перейдет ко второму этапу ослабления карантинных мер В мире
13:38 Белорусский рубль на торгах 26 августа ослаб к трем основным валютам Экономика
13:30 Иностранные силы не должны вмешиваться во внутренние дела страны - Ивана Жигон Общество
13:28 Аукцион по продаже мастерских в Витебске собрал наибольшее количество покупателей Регионы
13:28 Координационный совет не легитимен и не имеет никаких полномочий - депутат Общество
13:25 На белорусско-латвийской границе возможно ограничение транспортного потока Общество
13:24 Кремль: оценки действий белорусских правоохранителей извне означают вмешательство во внутренние дела Беларуси Политика
13:16 Геннадий Савилов подал в отставку с поста председателя ФХРБ Спорт
13:09 Ураган "Лаура" стал самой большой угрозой для нефтедобычи США за последние 15 лет В мире
Все новости
Все новости
Происшествия
26 августа 2020, 14:46

В Орше разборки в любовном треугольнике закончились жестокой дракой

Фото из архива
Фото из архива

26 августа, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. В Орше разборки среди участников любовного треугольника закончились дракой и госпитализацией одного из мужчин, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД облисполкома Виталий Сапроненко.

"Кадры жестокого избиения появились на днях в интернете. На видео попал момент, когда мужчина нанес несколько ударов оппоненту, а после уже избивал поверженного соперника", - отметил Виталий Сапроненко.

Как выяснили правоохранители, события, повлекшие конфликт, произошли около месяца назад. Тогда жительница Орши ушла от супруга к другому мужчине, не расторгнув официальные отношения. Однажды новый возлюбленный избил оршанку и она обратилась за помощью к мужу. В результате разборок новый бойфренд был доставлен в больницу с травмами различной степени тяжести, а в отношении мужа ведется проверка.

Аналогичный случай, который закончился трагедией, произошел в Новополоцке. Поздно вечером 24 августа в местную больницу с многочисленными травмами был доставлен 54-летний неработающий местный житель, который вскоре скончался в реанимации. Травмы на почве ревности ему нанес 50-летний новополочанин, он застал мужчину со своей женой по возвращении из командировки. Теперь в отношении новополочанина возбуждено уголовное дело, он задержан.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
Витебская область милиция Орша
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Происшествия
Видео. Подозреваемый в участии в массовых беспорядках в Бресте
Фото УВД Гомельского облисполкома В Гомеле вычислили грабителя по приметам его собаки
Фото из архива Двух жителей Верхнедвинского района будут судить за незаконную добычу рыбы на Br72 тыс.
Фото из архива В Гомеле следователи проводят проверку по факту гибели слесаря-сантехника
Фото УВД Брестского облисполкома Житель Лунинецкого района выкопал в огороде гранату
Фото из архива В Беларуси 25 августа по административным правонарушениям задержан 51 человек - МВД
Главное
Николай Снопков, Александр Лукашенко и Юрий Селиверстов О зарплатах, пенсиях и внешнем долге - Лукашенко принял с докладом первого вице-премьера и министра финансов
В Беларуси выздоровели и выписаны 69 378 пациентов с COVID-19
Более 1 млн школьников приступят к занятиям 1 сентября
Петришенко: День белорусской письменности обращает нас к истокам родного языка и культуры
Топ-новости
Макей: Беларусь готова к диалогу по ситуации в стране без вмешательства во внутренние дела
В Беларуси создана межведомственная комиссия по проверке заявлений о применении насилия - Генпрокуратура
В Минобороны рассказали о подготовке к комплексному учению на Гродненском тактическом направлении
В комплексе Minsk World пополнение - квартиры в готовом доме "Кейптаун" от 3 000 рублей за метр!
Координационный совет не легитимен и не имеет никаких полномочий - депутат
Аграрии: все, что сегодня есть в Беларуси, достигнуто исключительно трудом
Потенциал отечественного ВПК представляет интерес для российских партнеров - Госкомвоенпром
Партию белорусских пиломатериалов на $1,6 млн продали в Китай
Въезд в Украину для иностранцев закроют до 28 сентября
Политические события не должны затрагивать детей и школу - педагог
В Беларуси 25 августа по административным правонарушениям задержан 51 человек - МВД
Более 80 организаций с белорусским капиталом осуществляют деятельность в Узбекистане
Кремль: оценки действий белорусских правоохранителей извне означают вмешательство во внутренние дела Беларуси
На белорусско-латвийской границе возможно ограничение транспортного потока
Беларусь и Молдова обсуждают возможность отмены роуминга
Релама
С нами интереснее
курсы курсы
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
Темы Все темы
Выборы Президента Республики Беларусь Обращения граждан - обратная связь Коронавирус: последние новости Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Подготовка к учебному году Репортаж БЕЛТА
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Минск и Минчане Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.