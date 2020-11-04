4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Орше сотрудники МЧС спасли мужчину из задымленного подвала, сообщили БЕЛТА в Витебском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 3 ноября. В 18.15 в центр оперативного управления МЧС Орши поступило сообщение о задымлении в подвальном помещении по проспекту Текстильщиков. Когда спасатели прибыли к месту вызова, наблюдалось задымление в подвальном помещении пятиэтажного жилого дома.

Сотрудники МЧС в составе звена газодымозащитной службы спасли из подвального помещения мужчину 1972 года рождения, который находился на матрасе на полу. Как стало известно позже, он самовольно проник в подвал через оконный проем. Мужчина не пострадал.

В результате пожара в подвале повреждены постельные принадлежности, закопчены стены.

Причина пожара устанавливается. Рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-