В Орше водитель сбил 9-летнего мальчика: расследование дела завершено

26 октября, Витебск /Алеся Пушнякова - БЕЛТА/. Следственным управлением УСК по Витебской области завершено расследование уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии в Орше, в результате которого пострадал ребенок. Такая информация размещена на сайте Следственного комитета Беларуси, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, вечером 31 мая 2021 года 37-летний водитель двигался на автомобиле Skoda Oktavia по дворовой территории дома 52 по улице Тараса Шевченко в Орше. В период с 18.10 до 18.25 он совершил наезд на выбежавшего на дорогу девятилетнего мальчика. В результате ДТП ребенок получил тяжкие телесные повреждения.

Следователи допросили обвиняемого, потерпевшего и свидетелей. Собрали характеризующий материал. Установлено, что водитель ранее судим не был, до ДТП к административной ответственности за нарушение требований правил дорожного движения в течение года не привлекался. Проведен следственный эксперимент, в ходе которого установлено, что водитель имел возможность увидеть бегущего по детской площадке в направлении проезжей части дороги мальчика.

Изучены и приобщены к материалам уголовного дела заключения экспертиз, проведенных УГКСЭ по Витебской области. Судебной химической экспертизой установлено, что водитель в момент ДТП был трезв.

Согласно заключению автотехнической экспертизы, скорость движения автомобиля в момент ДТП составила 11,4 км/ч. Установлено, что водитель двигался на технически исправном автомобиле и имел возможность предотвратить наезд на ребенка, применив экстренное торможение.

По результатам расследования 37-летнему мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.317 (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения) УК. К нему применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает. Расследование уголовного дела завершено, материалы переданы прокурору для направления в суд.-0-