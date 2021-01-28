В Орше вынесли приговор по смертельному ДТП

28 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Суд Оршанского района и Орши приговорил водителя, из-за которого в ДТП два пассажира погибли и один пострадал, к семи годам колонии, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший прокурор отдела прокуратуры Витебской области Наталия Гаврилюк.

Авария произошла 27 августа 2020 года. Водитель легковушки был за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина отвлекся, выехал на полосу встречного движения и врезался в автобусную остановку. Затем машина съехала в кювет. В результате ДТП два пассажира от полученных травм скончались на месте происшествия и один получил тяжелые травмы. В крови водителя обнаружили этиловый спирт в концентрации 3 промилле.

Суд приговорил мужчину к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях общего режима. Его также лишили права управлять транспортными средствами на 5 лет.

Приговор в законную силу не вступил, он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-