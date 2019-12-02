В Орше задержали нелегалов из Бангладеш

2 декабря, Витебск /Ольга Богачева - БЕЛТА/. Оршанские правоохранители задержали двух нелегалов из Бангладеш, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель УВД Витебского облисполкома Виталий Сапроненко.

Мужчины 1973 и 1979 годов рождения были задержаны 1 декабря в 4.40 в вагоне поезда Москва-Минск. Необходимые документы для въезда в Беларусь у них отсутствовали. По их пояснениям в Минск они направлялись с туристическими целями. Нарушители были привлечены к административной ответственности по ч. 1 ст.23.55 КоАП РБ (нарушение законодательства о правовом положении иностранных граждан и лиц без гражданства) с наложением депортации.

Всего с начала года правоохранители Орши задержали девять групп нелегальных мигрантов. Среди 22 лиц, нарушивших правила въезда в Беларусь, были граждане Пакистана, Ирака, Бангладеш, Афганистана, Алжира и Доминиканской Республики.-0-