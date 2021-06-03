3 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах двое мужчин повредили инсталляции с флагами. Возбуждено уголовное дело. Такая информация опубликована в Telegram-канале официального представителя МВД Ольги Чемодановой, сообщает БЕЛТА.

Утром 31 мая в городском парке прохожие увидели разбросанные красные и зеленые флаги с поломанными древками - всего около 50 штук. По факту хулиганства следователи возбудили уголовное дело. Причастных к инциденту оперативники за несколько дней нашли.

Установлено, что двое жителей Ошмян 28 и 32 лет накануне выпивали, после направились в парк. Там они увидели декоративные конструкции, из которых стали выдергивать стяги, ломать и бросать их на землю. Затем мужчины продолжили распитие алкоголя.

Действиям молодых людей дана правовая оценка. Они признаны подозреваемыми по уголовному делу. Один из фигурантов судим за кражу, второй злоупотребляет спиртным.

Причиненный ущерб составил свыше Br370.-0-