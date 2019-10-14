В Ошмянах молодой водитель сбил на переходе женщину

14 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах "Фольксваген" под управлением 18-летнего парня сбил на переходе пешехода, сообщили БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

"Авария произошла вечером 13 октября на улице Гольшанской в райцентре. Около 21 часа молодой человек на "Фольксвагене" двигался в сторону площади 17-сентября. При подъезде к пешеходному переходу он не снизил скорость, не остановился и в результате допустил наезд на переходившую дорогу 53-летнюю местную жительницу. Женщину с многочисленными травмами госпитализировали", - рассказали в ГАИ региона.

Фото из Vk-аккаунта ГАИ УВД Гродненского облисполкома

По факту ДТП проводится проверка. Известно, что водитель получил права несколько месяцев назад.-0-