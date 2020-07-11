В Ошмянах мужчина получил ожоги при наведении порядка на участке

11 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах местный житель получил ожоги при наведении порядка на приусадебном участке, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

9 июля в 18.18 в Ошмянскую районную больницу с термическими ожогами 1-3-й степени (поражение 16% тела) обратился местный 57-летний житель. Выяснилось, что мужчина решил навести порядок на приусадебном участке и сжечь мусор. Для розжига он использовал бензин. В какой-то момент произошла вспышка паров и горячая волна окатила мужчину. Пострадавший с ожогами обратился в больницу, где после оказания помощи был отпущен домой. Возгорания имущества не произошло, помощь спасателей не потребовалась.

За январь - июнь в Гродненской области из-за неосторожного обращения с огнем произошло 183 пожара. "При наведении порядка на приусадебном участке необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Сжигать мусор можно только в безветренную погоду и в специально отведенном месте, которое должно быть окопано. Не следует использовать для розжига горючие жидкости (бензин, керосин и т.д.). Нужно постоянно следить за огнем, держать под рукой лопату, огнетушитель или ведро с водой. Разводить костер можно на расстоянии не менее 8 м от жилых строений и хозяйственных построек. Горящие материалы следует потушить до полного прекращения тления", - предупреждают сотрудники МЧС.-0-