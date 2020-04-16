В Ошмянах мужчина пострадал при розжиге плиты

16 апреля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Житель Ошмян пострадал при розжиге газовой плиты, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 15 апреля в службу 101 поступило сообщение от дежурного врача районной больницы. В приемное отделение доставили 56-летнего мужчину с ожогами 20% тела. "Выяснилось, что мужчина на кухне разжигал плиту, при контакте с открытым пламенем на нем загорелась одежда", - рассказали в МЧС.

Огонь потушила супруга и вызвала скорую помощь. Подразделения МЧС не привлекались.-0-