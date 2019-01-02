В Ошмянах мужчина спас двух человек на пожаре

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах вечером 1 января работник МЧС Игорь Лавыш в свободное от службы время спас двух человек на пожаре, сообщили БЕЛТА в МЧС.

Проезжая на личном автомобиле по ул. Горной, он увидел дым, идущий из окна двухквартирного жилого дома, и позвонил на 101. До прибытия спасателей он проник в задымленный дом и обнаружил спящими хозяина и его сожительницу. "Спасатель вывел их на свежий воздух и оказал первую медицинскую помощь. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в МЧС. Тлеющую на печи ветошь работник МЧС залил водой.

Игорь Лавыш

Мужчину и женщину осмотрели медики, госпитализация не понадобилась.-0-

Фото МЧС