В Ошмянах мужчина спас двух человек на пожаре

2 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах вечером 1 января работник МЧС Игорь Лавыш в свободное от службы время спас двух человек на пожаре, сообщили БЕЛТА в МЧС.
Проезжая на личном автомобиле по ул. Горной, он увидел дым, идущий из окна двухквартирного жилого дома, и позвонил на 101. До прибытия спасателей он проник в задымленный дом и обнаружил спящими хозяина и его сожительницу. "Спасатель вывел их на свежий воздух и оказал первую медицинскую помощь. По предварительным данным, они находились в состоянии алкогольного опьянения", - рассказали в МЧС. Тлеющую на печи ветошь работник МЧС залил водой.
Мужчину и женщину осмотрели медики, госпитализация не понадобилась.-0-
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