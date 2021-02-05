В Ошмянах на автостоянке загорелся грузовик

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5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах на неохраняемой автостоянке загорелся грузовой автомобиль MAN, работники МЧС спасли водителя, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.
Информация о загорании поступила сегодня в 2.51. Работники МЧС спасли водителя грузовика - мужчину 1977 года рождения. В момент ЧП он находился в кабине.
В результате инцидента повреждена автономная печь, переднее колесо, элементы кабины, обшивка моторного отсека, тормозные шланги.
Причина загорания устанавливается.-0-