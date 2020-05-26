В Ошмянах под машину попал 4-летний ребенок

Фото из архива
26 мая, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах легковушка сбила 4-летнего мальчика. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
Авария произошла около девяти часов вечера на улице Восточной. Мальчик выходил с мамой из магазина и внезапно выбежал на проезжую часть из-за стоящего автомобиля.
В это время по дороге двигалась "Мазда". Водитель не смог избежать наезда. Ребенок ударился о правую переднюю часть авто. С переломами 4-летнего пешехода госпитализировали.
По факту ДТП проводится проверка.-0-