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19 августа 2020, 09:47

В Ошмянах взяточник передал знакомой $7 тыс. для смягчения приговора

Фото из архива
Фото из архива

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянах следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в крупном размере. Жертвой обмана стал взяточник, который передал знакомой $7 тыс. для смягчения приговора. Такая информация размещена на сайте МВД, сообщает БЕЛТА.

Подозреваемыми по уголовному делу признаны две сестры (46 и 48 лет), которые в мае прошлого года обманули 29-летнего жителя райцентра. "Установлено, что младшая из подозреваемых и потерпевший состояли в дружеских отношениях. Когда женщина узнала, что молодому человеку грозит срок за взятку, то предложила свою помощь. Фигурантка рассказала, что знакома с работниками Верховного суда и Генеральной прокуратуры. За вознаграждение они могут повлиять на решение районного судьи в части, касающейся смягчения приговора и назначения наказания с минимальным сроком лишения свободы. Потерпевший согласился и передал женщинам деньги", - рассказали в Ошмянском РОВД.

Тем не менее суд приговорил обвиняемого к 5,6 года заключения и направил его в исправительное учреждение. Выяснилось, что полученную валюту сестры потратили на собственные нужды. Ранее подозреваемые не привлекались ни к административной, ни к уголовной ответственности.-0-

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