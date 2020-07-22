В Ошмянском районе двух мальчиков засыпало в котловане песком

22 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе двух мальчиков, игравших в котловане, засыпало песком. Такая информация размещена в Telegram-канале Следственного комитета, сообщает БЕЛТА.

По данным следствия, вечером 21 июля двое мальчиков 11 и 12 лет играли внутри котлована, который образовался после забора песка местными жителями одной из деревень Ошмянского района. Когда дети были в яме, обрушился грунт, и их засыпало.

Фото из Telegram-канала Следственного комитета

Прибывшие на место сотрудники МЧС достали мальчиков из ямы, однако спасти их не удалось.

Следователи осмотрели место происшествия, назначены судебно-медицинские экспертизы. Проводится проверка.-0-