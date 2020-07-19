В Ошмянском районе фура насмерть сбила внезапно вышедшего на трассу пешехода

19 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На 139-м км трассы М7 Минск - Ошмяны - граница Литвы мужчина внезапно вышел на трассу, где его сбила фура. Подробности ГАИ УВД Гродненского облисполкома приводит в своем аккаунте в соцсети "Вконтакте", сообщает БЕЛТА.

ДТП произошло 18 июля около 18.30.

Предварительно установлено, что 31-летний житель Литвы за рулем автопоезда в составе тягача "Мерседес" с цистерной направлялся в сторону границы. В какой-то момент слева по ходу движения фуры вне пешеходного перехода дорогу стал переходить мужчина. В результате наезда 38-летний уроженец Кричева скончался на месте происшествия.

Причины произошедшего и другие обстоятельства ДТП будут установлены во время проверки.-0-