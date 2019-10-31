В Ошмянском районе грузовик при обгоне сбил велосипедиста

31 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе грузовик при обгоне насмерть сбил велосипедиста. Об этом БЕЛТА сообщили в управлении ГАИ УВД Гродненского облисполкома.

Смертельная авария произошла утром 31 октября неподалеку от деревни Баруны. Водитель грузового автомобиля с прицепом пошел на обгон трактора. На встречной полосе грузовик сбил мужчину 1964 года рождения. От полученных травм житель деревни Трасечанята скончался на месте происшествия. На куртке погибшего имелся световозвращающий элемент, однако велосипед должным образом оборудован не был.

В ГАИ напомнили, что в соответствии с Правилами дорожного движения при движении в темное время суток на велосипеде должны быть включены: спереди - фара с белым светом, сзади - фонарь, излучающий красный свет. Кроме этого, велосипедистов призывают вне зависимости от времени суток использовать жилеты повышенной видимости.

Это вторая подобная смертельная авария в регионе за двое суток. 30 октября под колесами грузовика в Шучинском районе погибла женщина-велосипедист.-0-