В Ошмянском районе легковушка выехала на встречку для обгона и опрокинулась

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Житель Сморгони на легковушке выехал на встречную полосу движения для обгона, не справился с управлением и опрокинулся. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло 15 октября в 17.05 на 193-м км автодороги Борисов - Вилейка - Ошмяны.

"Вблизи деревни Нарбуты Ошмянского района 29-летний водитель "Пежо" для совершения маневра обгона выехал на полосу встречного движения, но не убедился в отсутствии на ней транспортных средств. Далее, чтобы избежать лобового столкновения, житель Сморгони съехал в левый по ходу движения кювет, где опрокинулся", - рассказали в ГАИ.

После ДТП водителя с травмами позвоночника и грудной клетки госпитализировали в хирургическое отделение.

Проводится проверка.-0-