В Ошмянском районе мужчина получил удар ножом в грудь и пытался выдать ситуацию за несчастный случай

6 августа, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе мужчина получил удар ножом в грудь от сожительницы и, пытаясь скрыть этот факт, представлял ситуацию как несчастный случай на подворье. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель управления Следственного комитета по Гродненской области Сергей Шершеневич.

В результате доследственной проверки по факту получения телесного повреждения 55-летним жителем одной из деревень района Ошмянским РОСК было возбуждено уголовное дело. Инцидент произошел еще 30 мая. Мужчина долгое время утверждал, что получил травму из-за несчастного случая на подворье.

"Однако тщательно осмотрев с участием экспертов место происшествия, следователи обнаружили в жилище пострадавшего следы и объекты, позволившие воссоздать картину произошедшего. Они свидетельствовали о криминальном характере травмы. В частности, изъяли нож, на котором при последующем проведении экспертизы специалисты управления Государственного комитета судебных экспертиз обнаружили кровь пострадавшего", - рассказал Сергей Шершеневич.

Мужчина признался, что пострадал от рук сожительницы. 53-летняя женщина во время ссоры ударила его ножом в грудь: в тот момент мужчина был пьян и вел себя агрессивно. Ранее к уголовной ответственности подозреваемая не привлекалась.-0-