В Ошмянском районе мужчина вынес односельчанина из горящего дома

6 сентября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе мужчина спас односельчанина на пожаре. Об этом БЕЛТА сообщили в Гродненском областном управлении МЧС.

Днем 5 сентября очевидец сообщил в службу 101 о пожаре в агрогородке Мурованая Ошмянка. Бойцы МЧС незамедлительно направились на место. По прибытии к месту вызова обнаружено открытое горение частного деревянного дома, которое удалось быстро ликвидировать.

"Выяснилось, что хозяин 1969 года рождения в момент пожара находился в доме и крепко спал, накрывшись с головой одеялом. В этом время по улице проходил местный житель. Мужчина обратил внимание на выходящий из-под кровли дым. Он забежал в дом, увидел спящего хозяина, взял того под руки и вытянул на улицу", - рассказали в МЧС. Спасенного госпитализировали для наблюдения.

Огнем уничтожена кровля, мебель, имущество, повреждены стены. Основная рассматриваемая версия причины пожара - неосторожное обращение с огнем при курении.-0-