В Ошмянском районе на пожаре частного дома погиб мужчина

25 февраля, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе сегодня на пожаре погиб 66-летний мужчина, сообщили БЕЛТА в Гродненском областном управлении МЧС.

Жительница деревни Тележишки около 5 часов сообщила о пожаре на соседском подворье. Прибывшие спасатели обнаружили плотное задымление внутри частного жилого дома, пламя перебросилось на кровлю.

"В комнате на полу нашли хозяина без признаков жизни. Выяснилось, что мужчина, 1953 года рождения, проживал один", - сообщили в областном управлении МЧС.

Огнем уничтожена веранда, повреждены кровля, перекрытие, стены, имущество в доме. Причина пожара устанавливается. Основная рассматриваемая версия - неосторожное обращение с огнем при курении.

В Гродненской области с начала года на пожарах погибли 16 человек, причем 14 из них из-за неосторожного курения.-0-

Фото Гродненского областного управления МЧС