В Ошмянском районе ревнивец убил сожительницу и ранил ножом знакомого

9 декабря, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе мужчина из ревности убил сожительницу и ранил ножом знакомого. Об этом БЕЛТА сообщила официальный представитель УСК по Гродненской области Инна Позняк.

Трагедия произошла 29 октября в одной из деревень района. 42-летний мужчина распивал спиртное в компании сожительницы и знакомого. Мужчина неоднократно отлучался за очередной партией спиртного. Вернувшись в очередной раз, застал сожительницу со знакомым. Из ревности обвиняемый нанес своему конкуренту несколько ударов ножом и выгнал из дому. Далее мужчина несколько раз ударил ножом в грудь сожительницу. Женщина умерла.

Следователем с привлечением специалиста УГКСЭ по Гродненской области проведен осмотр места происшествия, зафиксирована следовая картина, изъяты различные предметы и объекты, в том числе и нож. Назначено производство экспертных исследований. По обстоятельствам произошедшего допрошены потерпевший, обвиняемый, свидетели. Установлено, что мужчина по месту жительства характеризуется неудовлетворительно, злоупотребляет спиртным, не имеет постоянной работы, живет за счет случайных заработков.

Фото УСК по Гродненской области

"Во время опроса обвиняемый пояснил, что на протяжении последних лет он употребляет спиртные напитки практически ежедневно. Не помнит день, когда бы он не выпивал. Мужчина также указал, что у него отсутствует чувство меры, будет пить, пока не закончится спиртное, может напиваться до беспамятства", - рассказала Инна Позняк.

Действия мужчины квалифицированы по ч.1 ст.147 (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения), ч.1 ст.139 (убийство) УК. В отношении него назначена комплексная судебная амбулаторная психолого-психиатрическая экспертиза. Окончательная правовая оценка его действиям будет дана по результатам расследования.-0-