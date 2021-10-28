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28 октября, Гродно /Корр. БЕЛТА/. В Ошмянском районе в земле обнаружили артиллерийский снаряд. Об этом БЕЛТА сообщили в отделении информации и общественных связей УВД Гродненского облисполкома.
Рядом с деревней Гравжишки 26 октября проводились земляные работы, во время которых обнаружили 72-мм артиллерийский снаряд.
"На место выехали участковый инспектор и саперно-пиротехническая группа в/ч 7434. Боеприпас был успешно извлечен и в дальнейшем уничтожен", - рассказали в милиции.
Правоохранители напоминают, что в случае обнаружения подозрительных предметов стоит незамедлительно сообщить об этом в милицию. Предпринимать что-либо самостоятельно не стоит. Это может привести к тяжелым последствиям.-0-