В Ошмянском районе вынесли приговор водителю маршрутки за смертельное ДТП

29 июня, Гродно /Корр. БЕЛТА/. Суд Ошмянского района вынес приговор водителю маршрутки за ДТП, в котором погибла пассажирка. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Гродненского областного суда.

Авария произошла в октябре 2019 года. Обвиняемый за рулем микроавтобуса "Мерседес" выполнял рейс по маршруту Минск - Ошмяны - Островец. В салоне было 13 пассажиров, не все были пристегнуты ремнями безопасности. Неподалеку от Ошмян водитель маршрутки пошел на обгон попутного автомобиля, не убедившись в безопасности маневра. "Мерседес" столкнулся со встречным "Рено", а после этого вылетел в кювет и перевернулся. В результате аварии пострадали несколько пассажиров маршрутки. Одна из них, девушка 2001 года рождения, через несколько дней скончалась в больнице.

Мужчина признан виновным по ч.2 ст.317 УК (нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшем по неосторожности смерть человека и причинение менее тяжкого телесного повреждения). Он приговорен к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях поселения. Мужчина также на пять лет лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами транспортных средств. В связи с амнистией срок лишения свободы ему уменьшили на один год.-0-