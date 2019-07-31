В Осиповичах автомобиль наехал на 10-летнего велосипедиста

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах днем 30 июля на пересечении улиц Юбилейная и Кунько автомобиль наехал на 10-летнего велосипедиста, сообщили БЕЛТА в отделении по агитации и пропаганде ГАИ УВД Могилевского облисполкома.
За рулем автомобиля "Пежо Боксер" с прицепом был житель Прилук Минского района. Он наехал на мальчика, который на велосипеде двигался в попутном направлении по краю проезжей части. В какой-то момент ребенок начал пересекать проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП юный велосипедист получил ушиб. По факту ДТП проводится проверка.
Кроме того, вечером 30 июля в Глуске по улице Кирова водитель сбила 18-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Девушка с травмами госпитализирована.-0-
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