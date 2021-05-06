6 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах автономный пожарный извещатель спас 7 человек. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Сегодня в 6.12 спасателям поступило сообщение о пожаре в квартире в девятиэтажном жилом доме в городе Осиповичи по пер. Черняховского. По прибытии к месту вызова происходило горение в квартире на третьем этаже, создалось задымление в квартире и подъезде.

Квартира двухкомнатная. Хозяйка квартиры 1994 года рождения находится в отпуске по уходу за ребенком, проживает с мужем и 5 детьми (2013, 2014, 2016, 2017 и 2020 года рождения). Взрослые и дети ночевали в одной комнате. Шестилетний мальчик услышал звук сработавшего АПИ во второй комнате и разбудил родителей. Обнаружив загорание в комнате, семья эвакуировалась из квартиры.

"В результате пожара повреждено имущество в комнате, закопчены стены и потолок в квартире. С вышележащих этажей эвакуированы два человека. Пострадавших нет. Причина пожара устанавливается", - добавили в МЧС.-0-