В Осиповичах из школы эвакуировали 950 человек из-за задымления

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из здания средней школы №3 в Осиповичах 5 апреля эвакуировали 950 человек из-за задымления, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.
Администрация учебного заведения до прибытия подразделений МЧС из здания вывела 950 человек, в том числе 820 детей.
В результате короткого замыкания электропроводки повреждена изоляция проводов в электрощите. Пострадавших нет. Причина задымления устанавливается.-0-
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