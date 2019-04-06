В Осиповичах из школы эвакуировали 950 человек из-за задымления

6 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Из здания средней школы №3 в Осиповичах 5 апреля эвакуировали 950 человек из-за задымления, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Могилевское областное управление МЧС.

Администрация учебного заведения до прибытия подразделений МЧС из здания вывела 950 человек, в том числе 820 детей.

В результате короткого замыкания электропроводки повреждена изоляция проводов в электрощите. Пострадавших нет. Причина задымления устанавливается.-0-