В Осиповичах машина врезалась в авто департамента охраны

13 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Осиповичах произошло ДТП со служебной автомашиной Департамента охраны МВД, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.
Происшествие случилось 12 августа около 23.00. Житель Постав, 1965 года рождения, двигаясь по второстепенной дороге на "Фольксвагене", не уступил дорогу и столкнулся с двигавшейся по главной дороге с включенными проблесковыми маячками синего цвета служебной автомашиной, которая направлялась на сработку охранной сигнализации. В результате ДТП оба транспортных средства повреждены. Водитель автомобиля "Фольксваген" и ехавшие с ним два пассажира серьезно не пострадали. Милиционер-водитель с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализирован. Оба водители были трезвы.
Ранее водитель "Фольксвагена" дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости движения.
Управление ГАИ УВД Могилевского облисполкома начало административный процесс в отношении водителя "Фольксвагена", не уступившего дорогу транспортному средству оперативного назначения. Также проводятся иные мероприятия по установлению причин и условий ДТП.-0-
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