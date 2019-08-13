В Осиповичах машина врезалась в авто департамента охраны

13 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Осиповичах произошло ДТП со служебной автомашиной Департамента охраны МВД, сообщили БЕЛТА в отделении информации и общественных связей УВД Могилевского облисполкома.

Происшествие случилось 12 августа около 23.00. Житель Постав, 1965 года рождения, двигаясь по второстепенной дороге на "Фольксвагене", не уступил дорогу и столкнулся с двигавшейся по главной дороге с включенными проблесковыми маячками синего цвета служебной автомашиной, которая направлялась на сработку охранной сигнализации. В результате ДТП оба транспортных средства повреждены. Водитель автомобиля "Фольксваген" и ехавшие с ним два пассажира серьезно не пострадали. Милиционер-водитель с телесными повреждениями различной степени тяжести госпитализирован. Оба водители были трезвы.

Фото УВД Могилевского облисполкома

Ранее водитель "Фольксвагена" дважды привлекался к административной ответственности за превышение скорости движения.

Управление ГАИ УВД Могилевского облисполкома начало административный процесс в отношении водителя "Фольксвагена", не уступившего дорогу транспортному средству оперативного назначения. Также проводятся иные мероприятия по установлению причин и условий ДТП.-0-