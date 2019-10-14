Фото СК
14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах мужчина из ревности поджег машину, в которой увидел свою бывшую девушку с молодым человеком. Об этом БЕЛТА сообщили в Следственном комитете.
Ночью 10 октября пожарным поступил вызов: загорелись две машины. Выяснилось, что одну из них подожгли. "По подозрению в совершении преступления был задержан 28-летний мужчина. Установлено, что днем ранее он увидел свою бывшую девушку, проезжавшую в автомобиле с молодым человеком. На почве ревности он поджег ночью эту машину и скрылся с места происшествия", - рассказали в СК.
Мужчине предъявлено обвинение по ч.2 ст.218 УК (умышленное уничтожение имущества, совершенное общеопасным способом). Он заключен под стражу.-0-