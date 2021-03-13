13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах пенсионеры застряли в лифте, потребовалась помощь спасателей, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Сообщение о том, что в городской поликлинике в лифте заблокированы люди, поступило в Осиповичский РОЧС сегодня в 11.01. В кабине лифта на первом этаже были заблокированы два человека.

Работники МЧС при помощи ручного аварийно-спасательного инструмента вскрыли дверь лифта и передали пострадавших обслуживающему персоналу поликлиники. В кабине лифта находились супруги-пенсионеры - мужчина 1947 года рождения, инвалид 2 группы, и его жена 1951 года рождения, которые прибыли в поликлинику, чтобы пройти УЗИ сердца.

Прибывшая на место бригада скорой медицинской помощи доставила супругов в УЗ "Осиповичская районная центральная больница", где мужчина был госпитализирован.-0-