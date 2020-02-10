В Осиповичах под поезд попал мужчина в наушниках

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах поезд сбил мужчину в наушниках, он скончался на месте. Об этом БЕЛТА сообщили в МВД Беларуси.

Трагедия произошла утром 9 февраля. "Около 6.45 на станции Осиповичи поезд бизнес-класса сообщением Гомель - Минск сбил 47-летнего местного жителя. Он скончался на месте. Установлено, что мужчина переходил железнодорожные пути по пешеходному переходу, но перед приближающимся поездом и в наушниках. На сигналы большой громкости пешеход не реагировал. Несмотря на экстренное торможение, избежать наезда не удалось", - рассказали в МВД.

Задержка в движении поезда составила 10 минут.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

По данным управления организации обеспечения общественной безопасности на объектах транспорта МВД, с начала года на железной дороге произошло 8 несчастных случаев, большинство из них закончились летальным исходом.-0-