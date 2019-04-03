В Осиповичах протекла железнодорожная цистерна с соляной кислотой

3 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утечку соляной кислоты ликвидировали спасатели на железнодорожной станции Осиповичи, сообщили БЕЛТА в Могилевском областном управлении МЧС.

Спасатели 2 апреля в 16.19 получили сообщение о том, что путевым обходчиком на станции Осиповичи обнаружена струйная течь соляной кислоты из транспортной железнодорожной цистерны, которая следовала на станцию Могилев-2. Выливалось около 10 л в минуту. На место вызова были направлены подразделения МЧС, а также специалисты центра гигиены и эпидемиологии.

Цистерна емкостью 65 куб.м находилась на 20-м пути, течь была в ее нижней части. Цистерна была выделена из состава и доставлена в отстойник станции Осиповичи-3 для устранения течи. Также со станции Осиповичи прибыл пожарный поезд Могилевского отделения БЖД. "Работники МЧС наложили на поврежденное место специальную заглушку, чтобы прекратить течь, а затем на место повреждения - бандаж, предоставленный БелЖД. Специалисты железной дороги с пожарного поезда сделали пенную подушку для предотвращения испарения пролитой кислоты в месте проведения работ на станции Осиповичи-3 и там, где течь была обнаружена", - проинформировали в управлении.

Работниками службы химической и радиационной защиты Бобруйского подразделения МЧС проведены замеры воздуха. Превышения предельно допустимой концентрации не зафиксировано.

В 18.40 груз отправлен к месту назначения на станцию Могилев-2. Движение поездов на станции Осиповичи не нарушено, пострадавших нет.-0-