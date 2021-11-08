В Осиповичах работники МЧС помогли мужчине выбраться из канализационного колодца

8 ноября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах работники МЧС спасли мужчину из канализационного колодца. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном управлении МЧС.

Инцидент произошел 7 ноября. В 18.13 спасателям позвонила женщина и сообщила, что ее брат упал в канализационный колодец, который находится на территории частного домовладения. По прибытии к месту вызова в колодце диаметром 1,2 м и глубиной 4 м находилось двое мужчин: пострадавший и мужчина, удерживающий его на поверхности воды. Выяснилось, что хозяин домовладения, откачивая сточные воды из колодца, нагнулся, чтобы достать насос, потерял равновесие и упал. Находившийся в гостях местный житель увидел это и спустился в колодец, чтобы извлечь упавшего, однако самостоятельно сделать это не смог. Поэтому он остался в колодце и удерживал пострадавшего на поверхности воды.

Работники МЧС при помощи пояса спасателя и веревки извлекли пострадавшего на поверхность и передали бригаде скорой медицинской помощи. Пострадавший мужчина 1981 года рождения бригадой скорой медицинской помощи госпитализирован в Осиповичскую центральную районную больницу. Второй мужчина не пострадал, из колодца выбрался самостоятельно.-0-