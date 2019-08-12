В Осиповичах рейсовый автобус сбил 15-летнюю велосипедистку

12 августа, Могилев /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. В Осиповичах 9 августа произошло ДТП, в котором пострадала 15-летняя школьница, сообщили корреспонденту БЕЛТА в управлении ГАИ УВД Могилевского облисполкома.

Житель райцентра, управляя автобусом "МАЗ 103456", вблизи дома №35 по улице Сумченко совершил наезд на подростка. Она, не спешившись, переезжала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу на велосипеде, в результате ДТП получила закрытую черепно-мозговую травму, рассечение левой надбровной дуги, перелом ребра. Ее госпитализировали в районную больницу. По предварительной информации, несовершеннолетняя двигалась на велосипеде в наушниках.

По факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.-0-