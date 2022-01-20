В Осиповичах у 18-летнего парня изъяли 600 г опасного психотропа

20 января, Могилев /Корр. БЕЛТА/. У жителя Осиповичей изъяли более 600 г опасного психотропа. Такая информация опубликована в Telegram-канале МВД, сообщает БЕЛТА.

Вечером 17 января в Осиповичах сотрудники наркоконтроля, ГАИ и таможни провели спецоперацию по задержанию 18-летнего местного жителя. У него изъяли более 600 г альфа-PVP и мефедрона, а по месту жительства обнаружили фасовочные пакеты, весы и деньги, полученные в результате преступной деятельности.

Молодой человек работал на интернет-магазин по продаже запрещенных веществ и являлся участником преступного наркосиндиката. Получал крупную партию товара, фасовал его на мелкие дозы и делал закладки.

В отношении задержанного возбуждено уголовно дело за незаконный оборот наркотиков с целью сбыта, совершенный организованной группой.-0-