13 октября, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичах задержали поджигателя летнего амфитеатра. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

Происшествие случилось вечером 11 октября в центральном парке. Патрульный наряд обратил внимание на мужчину с пластиковой бутылкой в руках. Внезапно он поджег ее и бросил в электросиловой металлический ящик.

"Выяснилось, что тара была наполнена горючей жидкостью. В итоге строение воспламенилось, а подозреваемый попытался скрыться", - отметила Ольга Чемоданова.

Оперативно прибывшие спасатели ликвидировали пожар, а милиционеры задержали мужчину. Им оказался 48-летний местный житель, который неоднократно привлекался к административной ответственности. В момент поджога он был пьян.

Следователи дали правовую оценку действия мужчины и возбудили уголовное дело за хулиганство.-0-