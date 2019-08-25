25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Осиповичском районе легковушка насмерть сбила пешехода. Такую информацию опубликовала в Telegram-канале пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова, сообщает БЕЛТА.

Инцидент произошел 25 августа около 2.00 ночи на автодороге Минск-Гомель вблизи деревни Войнилово. Автомобиль Ford Mondeo под управлением жителя Вилейки сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте. В сообщении отмечается, что водитель легковушки был трезв.

По предварительной информации, пешеход двигался по проезжей части в попутном направлении и не был обозначен световозвращающими элементами. На месте ДТП работают следственно-оперативная группа, ГАИ и судмедэксперты, устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Правоохранители напоминают, что пешеходы, участвующие в дорожном движении в темное время суток вне освещенных участков дороги, должны обозначать себя световозвращающими элементами.-0-